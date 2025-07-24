أعلنت بلدية زغرتا - اهدن في بيان أن وفدًا منها برئاسة رئيس المجلس البلدي بيارو زخيا الدويهي يرافقه عضو المجلس ريمون دحدح التقى وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني وكان عرض لمشاريع حيوية تخص المنطقة.

أشاد الدويهي بانفتاح الوزير رسامني على البلديات كافة والوقت الذي يخصصه لكل منها لمناقشة حاجاتها ومشاريعها ومتطلباتها، ونوه بـ "إصغائه باهتمام كبير لمشروع الطريق الضيقة والوحيدة ( لا يتعدى عرضها الخمسة أمتار ) التي تربط بقوفا بإهدن وتأكيد تأهيل طريق بديلة تربط بقوفا باهدن".

ونقل الوفد إلى الوزير رسامني مشروع إنشاء جسر عند مستديرة العقبة لتسهيل حركة المرور بين العقبة والقضاء في زغرتا ، لافتاً الى أنه "سينظر في حجم كلفته". وكان عرض مشروع استكمال الطريق القائم في محلة العبي - زغرتا قرب كنيسة مار يوسف لتمكين الاهالي من ولوجه بعد تعبيده .

وتطرق الاجتماع الى التذكير بمشاريع تعبيد طرق داخلية في اهدن كان سعى الى تنفيذها في وقت سابق النائب طوني فرنجية ، وتم الطلب بالإسراع في تنفيذها.