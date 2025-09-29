المركزية- عقد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الحكومي اجتماعاً مع وفد اقتصادي فرنسي يمثّل المؤسسات الاقتصادية والشركات الفرنسية التي تعنى بشؤون إعادة الإعمار وتحديث المدن برئاسة رئيس مؤسسة “ميديف” جيرار وولف، وبحضور وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط والسفير الفرنسي هيرفي ماغرو..

وأعلن وولف بعد اللقاء، أن "الوفد الفرنسي المؤلف من نحو 40 شركة ومؤسسة فرنسية رائدة، جاء الى لبنان أمس بعد 4 سنوات من زيارة قام بها سابقاً الى لبنان". وقال: سررنا بما سمعناه من السير بالاصلاحات وهذا ما أكده لنا دولة الرئيس سلام، وما بينه وزير الاقتصاد مع كل العناصر التي تحتاجها الشركات وهي الأمن والاستثمارات.

أضاف: سنكون هنا حاضرين مع أفضل التقنيات الحديثة والمبتكرة. فنحن نعرف لبنان منذ زمن، وتوجد فيه أفضل شركاتنا، إضافة الى التاربخ المشترك الذي يجمعنا، التاريخ السياسي التجاري والصناعي. هناك نية بالمشاركة في تحديث البلد وتوطيد دعائمه من خلال المساعدة في مجالات وسائل النقل، الطاقة الصحة، وكل القطاعات الحيوية.

البساط

من جهته، رأى الوزير البساط أن "هذه المبادرة مهمة جداً، وأتت 40 شركة من أهم الشركات الفرنسية الى لبنان. وهي أول زيارة على هذا المستوى للبنان منذ فترة طويلة، وهي نوع من إعادة الثقة بلبنان من قبل أشقائنا وأصدقائنا في الخارج، وهي بادرة تبيّن بأن الاهتمام بلبنان أضحى أكثر".

وقال: لقد عرضنا لهم مع دولة الرئيس رزمة الإصلاحات التي بدأناها. ولفتنا الى إعادة الحركة وسير عجلة الوضع الاقتصادي. كما لفتنا الى المناقشات الإيجابية والمستمرة مع البنك الدولي والتي سنكملها الأسبوع المقبل قبل الذهاب الى واشنطن. وتطرقنا أيضا الى المؤتمر الاستثماري الذي سيعقد في 18و19 تشرين الثاني المقبل. وأكد لنا الوفد استعداده للحضور والمشاركة.

واعتبر أن "الهدف من هذا المؤتمر الاستثماري هو أن نظهر للعالم وللقطاع الخاص بأن لبنان عائد الى الحيوية والحركة. ولقد أسمينا المؤتمر "بيروت 1" لأنه بداية الطريق الطويلة للعودة الى الإصلاح والنمو إن شاء الله".