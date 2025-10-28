11:40 AMClock
متفرقات
  • Plus
  • Minus

وفاة جوزف عسيلي الرئيس المؤسس لمجلس أمناء مركز سرطان الأطفال في لبنان

المركزية - غيب الموت الرئيس المؤسس لمركز سرطان الأطفال في لبنان رجل الأعمال جوزف وليم عسيلي، في باريس، يوم الخميس 23 تشرين الأوّل .

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه غدًا الأربعاء 29 الجاري الساعة الثانية بعد الظهر في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس (مار نقولا) في الأشرفيّة.

وتقبل التعازي في صالون الكنيسة قبل الصلاة بدءًا من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويومي الخميس والجمعة 30 و31 الجاري في صالون الكنيسة من الساعة الحادية عشرة حتى الساعة السادسة مساءً.
الفقيد هو والد ماريا زوجة النائب نديم الجميّل.

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o