أكّد وزير المالية ياسين جابر أن "أكثرية القروض التي تم تمويلها هي من البنك الدولي، وعلاقتنا ممتازة معه".

وقال في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر شاشة الـ LBCI: "ذهبنا إلى واشنطن لحضور اجتماعات الخريف ولم نذهب للتفاوض على أي أمر، واجتمعنا إلى جانب ذلك مع صندوق النقد".

وأضاف: "في الاجتماع مع صندوق النقد هناك آراء متبادلة بين الجهتين وهناك خلاف في وجهات النظر ونعمل على المعالجة".

وتابع: "من مصلحة الجميع في لبنان وليس فريق دون سواه أن نصل إلى اتفاق مع صندوق النقد وإخراج لبنان من الأزمة".

واعتبر جابر أن "لبنان أمام خيارين: إما الذهاب وحده والقيام بأموره بنفسه وهذا انتحار، وإما موقف الحكومة وهو السير باتفاق مع صندوق النقد".

ولفت إلى أنه "في هذه الحكومة استلمنا حطامًا وقد فوجئت عندما دخلت الوزارة وما زلنا في وقت نعمل على برمجة الأمور".

وقال: "نحن لا نستهدف أي مصرف، بل نعمل على عملية سلسة للإصلاح المصرفي وإقناع الناس بإعادة الثقة في المصارف، وكل مصرف يقرر بنفسه ما إذا كان يريد الاستمرار في العمل المصرفي أم لا".

وأضاف: "بالأرقام، مصرف لبنان طرح أفكارًا غير نهائية عن شوائب بالفوائد المبالغ فيها وموضوع التحويلات بين اللولار والدولار وموضوع الأموال غير المشروعة التي لا يمكن شطبها".