أعلن وزير الصناعة جو عيسى الخوري أنّ لبنان يتطلّع إلى شراكة حقيقيّة وفعلية وفاعلة مع دول الاتّحاد الاوروبي، تفتح المجالات أمام التعاون والتبادل التجاري مع التركيز على دعم الصادرات اللبنانية.

وقد التقى عيسى الخوري على التوالي سفيرة السويد جيسيكا سفاردستروم، وسفير بلجيكا آرنوت باولز. وناقش مع كلّ منهما ضرورة الدفع بالعلاقات اللبنانية مع اوروبا التي “تربطنا علاقات سياسية واقتصادية وثقافية تاريخية.”

ودعا السفيرين الى نقل واقع لبنان الاقتصادي الصعب، والذي يمكن تخطّيه بدعم الصناعة عبر فتح أسواق اوروبا امام المنتجات اللبنانية والتي اصبحت تتمتع بالمواصفات والمعايير الأوروبية.