قال وزير الدفاع الايراني العميد طيار عزيز نصير زادة :"إن الضربات القاصمة التي شنتها القوات المسلحة الإيرانية ضد إسرائيل أدت إلى طلب وقف إطلاق النار"، بحسب "إرنا".

وشدد في اتصالين هاتفيين مع وزيري دفاع فنزويلا وأرمينيا على أن "الضربات التي شنتها القوات المسلحة الإيرانية ضد عدوان الكيان الصهيوني أدت إلى طلب وقف إطلاق النار".

وأكد أن "القوات المسلحة الإيرانية على أهبة الاستعداد للرد على أي مغامرة محتملة قد تحدث من الكيان الصهيوني وحماته الغربيين، بشكل يبعث على الندم"، مشيرا إلى أن "هجوم الكيان الصهيوني وعدوانه خلال المحادثات والمفاوضات مع الولايات المتحدة وأوروبا دليل آخر على عدم موثوقية الولايات المتحدة والغرب".