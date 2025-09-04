توعد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الحوثيين في اليمن، بعد الهجوم الصاروخي الذي شنه الحوثيون أمس الاربعاء باتجاه إسرائيل.

وكتب كاتس في منشور على منصة “إكس”: “الحوثيون يطلقون الصواريخ على إسرائيل مرة أخرى”، مضيفا: “ضربة الظلام، ضربة الأبكار. سنكمل الضربات العشر كلها”.

من جهته، أعلن المتحدث العسكري باسم أنصار الله يحيى سريع عن “تنفيذ عملية نوعية استهدفت مطار اللد في يافا المحتلة بصاروخ باليستي، مؤكدًا نجاح الضربة وتعليق حركة المطار، مشيرًا إلى فشل المنظومات الإسرائيلية والأميركية في اعتراض الصاروخ”.