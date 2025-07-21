في تفصيل لافت ورد في تقرير حديث لمجلة ذا نيويوركر، كشف وزير التجارة الأميركي هاورد لوتنيك أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتصل به هاتفياً بشكل شبه يومي، عادةً عند الساعة الواحدة فجراً، بعد أن يكون لوتنيك قد دخل إلى السرير.

وأوضح لوتنيك أن هذه المكالمات تتنوع في مضمونها، إذ يناقشان أحياناً قضايا جدية مثل الرسوم الجمركية على الفولاذ الكندي، بينما تتناول المحادثات في أحيان أخرى مواضيع غير رسمية، كأخبار الرياضة، والأشخاص الذين التقيا بهم، وما عُرض على شاشات التلفزيون، وتعليقات ترامب الإعلامية، وحتى منشوراته على منصة Truth Social. وقال لوتنيك: "لدى ترامب أشخاص آخرين يتصل بهم في وقت متأخر من الليل، لكن هل لديه أشخاص يتصل بهم دائماً؟"

تسلط هذه الرواية الضوء على عمق العلاقة الشخصية المستمرة بين الرجلين، والتأثير الذي يشكله وزير التجارة الصديق القديم للرئيس ترامب على قرارات الأخير.