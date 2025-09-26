أصدرت وزارة المالية بياناً ذكّرت فيه جميع المكلفين أن مهلة خفض غرامات التحقق والتحصيل المتوجبة على الضرائب والرسوم التي تفرضها وتحصلها مديرية المالية العامة تنتهي بتاريخ 30/9/2025، وحثّت المكلفين المعنيين الاستفادة من هذه التخفيضات من خلال تسديد الضرائب والرسوم، إضافة إلى الغرامات المخفضة في المهلة المحددة،

كما ذكرّت بنسب تخفيض الغرامات التي يستفيد منها المكلفون وهي كالتالي:

- نسبة 85% على غرامات التحقق والتحصيل الصادرة بموجب مستندات التكليف الصادرة بتاريخ سابق لـ 15/11/2022 ضمناً، مع الإشارة إلى أنه يتعذر قانوناً على وزير المالية تخفيض هذه الغرامات بعد إنتهاء المهلة المبينة أدناه،

- نسبة 90% على غرامات التحقق والتحصيل الصادرة بموجب مستندات التكليف الصادرة عن الإدارة الضريبية اعتباراً من 16/11/2022 ولغاية 15/02/2024 ،

- نسبة 85% على غرامات التحقق و75% على غرامات التحصيل لمستندات التكليف الصادرة اعتباراً من 16/2/2024،

- نسبة 100% على غرامات التحقق والتحصيل الصادرة باسم الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات،

- نسبة 85 و90% على غرامات التحقق و75 % على غرامات التحصيل المتوجبة عن ضريبة الدخل على إيرادات الأسهم الأجنبية.