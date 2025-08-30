أعلنت وزارة الزراعة، في بيان، أن "الغابات والأحراج اللبنانية، ولا سيما غابات السنديان، تشهد ظاهرة يبس غير معهودة أثارت قلق المواطنين والمهتمين بالشأن البيئي. وفي هذا الإطار، يهمّ وزارة الزراعة أن توضح ما يلي:

أولاً: تؤكّد الوزارة أنّ هذه الظاهرة غير مرتبطة بأي حشرات أو أمراض تصيب الأشجار، بل تعود بشكل مباشر إلى الظروف المناخية القاسية التي شهدها لبنان خلال العام الحالي.

ثانياً: إنّ موجات الجفاف الحاد وموجات الحرّ المتكرّرة التي ضربت مختلف المناطق، أدّت إلى شيخوخة مبكرة وتساقط أوراق الأشجار، خصوصاً في الترب الفقيرة بالمياه والتي تعجز عن تخزين الرطوبة اللازمة لاستمرار نمو الأوراق.

ثالثاً: بدأت هذه الظاهرة بالظهور في المناطق الساحلية والوسطىنتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، ثم امتدّت تدريجياً إلى المناطق الجبلية والمرتفعات مع تفاقم موجات الحر في ذروة الصيف".

وإذ طمأنت الوزارة المواطنين بأن "هذه الظاهرة ذات طابع مناخي موسمي ولا تهدّد حياة الأشجار على المدى الطويل"، أملت "أن يأتي موسم الأمطار باكراً هذا العام، الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في التخفيف من حدّة اليباس وإعادة تجديد الغطاء الأخضر في مختلف المناطق"، وأكدت استمرارها في "متابعة الوضع ميدانياً، والتنسيق مع الخبراء والمراكز البحثية الوطنية لرصد أي تطورات، واتخاذ الإجراءات الوقائية والارشادية اللازمة حفاظاً على الثروة الحرجية اللبنانية ودعماً للاستقرار البيئي".