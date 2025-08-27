المركزية- بعد انطلاقها أمس، استكملت وزارة الزراعة اليوم حملة رشّ جويّة لأشجار الصنوبر المثمر بالتعاون مع قاعدة بيروت الجوية في الجيش اللبناني، وذلك ضمن خطة طارئة تهدف إلى مكافحة حشرة Leptoglossus occidentalis التي تسبّبت بخسائر جسيمة في إنتاج الصنوبر الحَب الأبيض، تجاوزت نسبتها 90% في عدد من المناطق اللبنانية.

وشملت الحملة اليوم قرى القصيبة، الكنيسة، أرصون، إضافة إلى أجزاء متداخلة من خراج رأس المتن، وذلك بإشراف العميد المشارك في الدراسات العليا للعلوم والتكنولوجيا في جامعة الروح القدس - الكسليك ومدير "المركز الأعلى للبحوث" في الـUSEK خبير الحشرات الدكتور نبيل نمر بالتنسيق مع خبراء الوزارة ومصلحة زراعة جبل لبنان، إلى جانب نقيب مزارعي الصنوبر المثمر في لبنان.