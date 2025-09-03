أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأربعاء، تعيين "العميد حسام مأمون الطحان قائداً للأمن الداخلي في محافظة السويداء، والعميد أحمد هيثم الدالاتي قائداً للأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق".

وكانت وزارة الداخلية كلّفت في الـ 25 من أيار/مايو الماضي العميد الطحان، بقيادة الأمن الداخلي في ريف دمشق عقب الهيكلة الجديدة للوزارة.

فيما كلّفت بنفس التاريخ العميد الدالاتي، الذي كان يشغل منصب محافظ القنيطرة منذ آذار/مارس الماضي، قائداً للأمن الداخلي في السويداء، قبل أن يتم تعيينه اليوم قائداً للأمن الداخلي بريف دمشق.