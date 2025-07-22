كشفت تقارير صحفية أن الولايات المتحدة أعادت نشر أسلحة نووية في الأراضي البريطانية لأول مرة منذ عام 2008، في خطوة وصفها خبراء بأنها تأتي ضمن تعديل في استراتيجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) النووية في أوروبا، عقب الحرب في أوكرانيا.

وذكرت صحيفة “التايمز” البريطانية أن طائرة نقل عسكرية أميركية من طراز C-17 حطت يوم الخميس الماضي في قاعدة “آر إيه إف ليكنهيث” الواقعة في مقاطعة سوفولك بشرق إنجلترا، قادمة من قاعدة كيرتلاند الجوية في نيو مكسيكو، حيث يتم تخزين الأسلحة النووية التابعة للقوات الجوية الأميركية.

وأشارت تحليلات عسكرية إلى أن الرحلة على الأرجح كانت تحمل رؤوسا نووية، وهو ما يعيد تواجد الأسلحة النووية الأميركية في المملكة المتحدة بعد سحبها في عهد إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما عام 2008.

وقد لاحظ مراقبون أن المجال الجوي فوق القاعدة تم تقييده خلال هبوط الطائرة، وأنها لم تعد فورًا إلى الولايات المتحدة، ما يشير إلى أن الرحلة كانت “لنقل دائم” وليس مجرد تمرين أو مهمة مؤقتة.

وتعليقا على ذلك، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف “نرى اتجاها نحو تصعيد التوتر، نحو التسلح، بما في ذلك التسلح النووي”.

وأردف يقول: “تتابع جهاتنا المعنية التطورات في هذه المنطقة وتعد التدابير اللازمة لضمان أمننا على خلفية ما يحدث”.