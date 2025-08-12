نشرت هيئة حكومية إسرائيلية تقريرًا نفت فيه وجود مؤشرات الى سوء تغذية واسع النطاق في قطاع غزة.

واتهمت حركة "حماس" بالترويج لـ"سردية المجاعة".



وقالت هيئة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) التابعة لوزارة الدفاع والمشرفة على الشؤون المدنية في تقريرها إنها أجرت "مراجعة معمقة" لبيانات وأرقام حماس بشأن الوفيات الناجمة عن سوء التغذية في القطاع.



وتقدّر وزارة الصحة في غزة التابعة لحركة حماس أن 227 شخصا قضوا جوعا خلال 22 شهرا من الحرب، من بينهم 103 أطفال.



وأضافت كوغات أن مراجعتها أظهرت وجود "فجوة كبيرة" بين عدد الوفيات المبلغ عنها بسبب الجوع والحالات الموثقة التي نشرتها وسائل الإعلام.



وأوضحت أن "التحليل الفردي لكل حالة وفاة مزعومة بسبب سوء التغذية يظهر أن معظم (المتوفين) كانوا يعانون أمراضا مزمنة تسببت بتدهور حالتهم الصحية"، لافتة الى أن هذه الحالات "لا تمثل سكان غزة ككل".



واتهمت حماس بـ"النشر المتعمد والمضلل لبيانات سوء التغذية" لدعم "سردية المجاعة في قطاع غزة".