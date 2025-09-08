بينما يواصل كريستيانو رونالدو، البالغ من العمر 40 عامًا، تألقه وكتابة فصول جديدة في مسيرته، يطرح الشارع الرياضي تساؤلات حول إمكانية ظهوره في كأس العالم 2026.

وفي هذا السياق، أوضح المدير الفني لمنتخب البرتغال، روبرتو مارتينيز، أن قائد “برازيل أوروبا” لا يفكر بأهداف بعيدة المدى، بل يركز على عطائه اليومي، مشددًا على أن رونالدو يتعامل مع كل مباراة وكأنه لاعب شاب في بداياته.

وقال مارتينيز في تصريحات لشبكة ESPN إن النجم البرتغالي “يعيش يومًا بيوم، يكرّس نفسه بالكامل ويمنح كل ما لديه، فهو لا يضع خططًا طويلة الأمد، بل يتمتع بعقلية الفائز دائمًا”.

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من مشاركة رونالدو في مواجهة منتخب أرمينيا ضمن التصفيات المؤهلة للمونديال، حيث أحرز هدفين وساهم في فوز البرتغال بخماسية نظيفة.