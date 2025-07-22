تُكمل الأرض دورانها الكامل في وقت أقل بقليل من المعتاد اليوم الثلاثاء 22 تموز/يوليو 2025، مما يجعله أحد أقصر الأيام المسجلة على الإطلاق، بحسب ما ذكر موقع "سبيس" الإخباري المتخصص في أخبار الفضاء والعلوم والتكنولوجيا.

وبحسب الموقع، سيكون الفرق أقل بـ 1.34 مللي ثانية فقط من الـ 24 ساعة المعتادة - وهو أمر لن تلاحظه - لكنه جزء من اتجاه محير في سلوك دوران الأرض الذي بدأ يتكشف في السنوات الأخيرة. وإذا استمر هذا الاتجاه، فقد يحتاج الأمر إلى طرح ثانية من الساعات الذرية نحو عام 2029 - وهو ما يسمى الثانية الكبيسة السالبة، وهو ما لم يحدث من قبل.

سرعة دوران الأرض ليست ثابتة. فمنذ زمن بعيد، كان اليوم أقصر بكثير من الـ 24 ساعة - أو 86,400 ثانية - التي اعتدنا عليها الآن. فوفقاً لدراسة أجريت عام 2023، كان اليوم على الأرض نحو 19 ساعة لجزء كبير من تاريخ الأرض المبكر، وذلك بسبب التوازن بين المد والجزر في الغلاف الجوي الشمسي والمد والجزر القمري في المحيط. ومع ذلك، على مر الزمن العميق، أصبح اليوم على الأرض أطول باستمرار.

فمنذ أن بدأت السجلات (مع اختراع الساعة الذرية) عام 1973 حتى عام 2020، كان أقصر يوم تم تسجيله على الإطلاق أقل من 24 ساعة بـ 1.05 مللي ثانية بحسب موقع Timeanddate.com. ولكن منذ عام 2020، حطمت الأرض مراراً وتكراراً أرقامها القياسية في السرعة. وحدث أقصر يوم تم قياسه على الإطلاق في 5 تموز 2024، عندما اكتمل دوران الأرض أسرع بـ 1.66 مللي ثانية من المعتاد.

وبالنظر إلى عام 2025، توقع العلماء أن يكون 9 و 22 تموز / يوليو و5 آب/أغسطس أقصر أيام السنة. ومع ذلك، تشير البيانات الجديدة إلى أن يوم 10 تموز احتل الصدارة كأقصر يوم حتى الآن في عام 2025، إذ بلغ 1.36 مللي ثانية أقل من 24 ساعة. واليوم في 22 تموز، من المتوقع أن تكمل الأرض دورانها قبل 1.34 مللي ثانية في وقت مبكر، مما يجعلها في المركز الثاني. وإذا استمرت التوقعات الحالية، فإن يوم 5 آب سيكون أقصر من المعتاد بنحو 1.25 مللي ثانية عن المعتاد، ما يجعل اليوم ثاني أقصر يوم في السنة.

قال ليونيد زوتوف، وهو مرجع بارز في مجال دوران الأرض في جامعة موسكو الحكومية: "لم يتم تفسير سبب هذا التسارع. يعتقد معظم العلماء أنه شيء ما داخل الأرض. لا تفسر نماذج المحيطات والغلاف الجوي هذا التسارع الهائل".