المركزية - عقدت لجنة متابعة تشغيل مطار رينيه معوض القليعات اجتماعا حضره اعضاء الهيئة العامة، وقالت في بيان: "يأتي اجتماعنا اليوم متزامناً مع ذكرى مرور ١٤ سنة على تأسيس اللجنة التي قامت بزيارات للمسؤولين من رؤساء حكومات ووزراء اشغال ونواب عكار وطرابلس وبيروت ومديري مديرية الطيران المدني والهيئات الاقتصادية في طرابلس وبيروت، من اجل الضغط للسير بتأهيل وتشغيل مطار رينيه معوض القليعات نظراً لأهميته الاقتصادية والإنمائية لعكار والشمال وكل لبنان، حتى أثمرت هذه الجهود طيلة هذه الفترة مع الناشطين والحراكات والنواب، بتعهد الحكومة الحالية برئيسها نواف سلام ووزير الاشغال فايز رسامني، بتشغيل هذا المرفق الهام، وتمت ترجمة الاقوال لأفعال، فقام رئيس الحكومة على رأس وفد وزاري بزيارة المطار وتفقد منشاته ومبانيه. ثم باشرت الحكومة بتطبيق القانون 481/2002 الذي ينص على تشكيل الهيئة الناظمة للطيران المدني المعطل منذ 23 سنة، وذلك بعد أن تهيأ الجو السياسي الذي كان يعطل تشغيله".

اضاف البيان "ونحن اذ نواكب عمل الحكومة بتنفيذ القوانين المتعلقة بإعادة بناء مطار رينيه معوض وتشغيله وفق الاصول والانظمة الدولية، نؤكد اننا سنستمر بمتابعة كافة الإجراءات والتدابير لضمان حسن سير الاشغال وبدء التلزيم بعد الانتهاء من الدراسات الاستراتيجية والهندسية، وخطة بنائه بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بالطريقة المناسبة ".

وختم البيان "بمطالبة الحكومة بالبدء بوضع خطط لتأهيل البنى التحتية وبناء شبكة طرقات حديثة حول المطار لتسهيل الوصول إليه، بدءاً من اليوم، ومتزامناً مع مدة بناء المطار المزمع تلزيمه في العام 2026 ".