أفادت قناة "المسيرة" اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله"، عن هجوم إسرائيلي على ​صنعاء​.

أعلن المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي، اليوم الخميس، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس"، أن "سلاح الجو هاجم قبل قليل بشكل موجه بالدقة هدفًا عسكريًا لنظام الحوثي في منطقة صنعاء".

وأضاف ادرعي، "يعمل نظام الحوثي منذ بداية الحرب بعدوانية وبتوجيه وتمويل إيراني لضرب إسرائيل وحلفائها ولزعزعة الاستقرار الاقليمي وتشويش حرية الملاحة الدولية".

وختم: "يعمل الجيش الإسرائيلي بقوة ضد نظام الحوثي بتوازي مع تعميق ضرب حماس في قطاع غزة وسيواصل التحرك لإزالة اي تهديد على مواطني دولة إسرائيل".

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، نقلًا عن مصدر إسرائيلي، أنّ خطة الاغتيالات في اليمن تم التصديق عليها بداية الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أنّ الغارات على صنعاء استهدفت منازل يختبئ فيها قيادات حوثية بارزة.

من جهتها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنّ الغارات على اليمن صدّق عليها وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان إيال زامير، وقيادة الجيش، فيما جرى إطلاع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عليها عبر "الخط الأحمر".

أما القناة 14 الإسرائيلية، فأكدت أنّ عددًا من قادة جماعة الحوثي كانوا في الموقع الذي استهدفته إسرائيل، في حين نقلت القناة 12 عن مصدر إسرائيلي أنّ هدف الهجمات كان استهداف عدد من قادة الجماعة أثناء عقدهم اجتماعًا.

وفي السياق، ذكرت "سكاي نيوز عربية" نقلًا عن مصدر، أنّ إسرائيل فضّلت نفي تنفيذ أي محاولة اغتيال حتى التأكد من نجاحها.

وختمت القناة 12 بالإشارة إلى أنّ عمليات الاغتيال خُطّط لها بداية الأسبوع ضمن الموجة السابقة من الغارات، ونُفذت اليوم.

في المقابل أعن الحوثيون أن لا صحة لاستهداف قيادات في صنعاء.

