انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين متأثرة بارتفاع الدولار وسط مؤشرات على تراجع حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.3% إلى 4059.22 دولار للأونصة، بحلول الساعة 08:37 بتوقيت غرينتش.

وكانت الأسعار قد سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 4381.21 دولار في 20 أكتوبر الجاري مدعومة بتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، وحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، لكنها انخفضت منذ ذلك الحين بأكثر من 5%.

فيما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم ديسمبر المقبل بنسبة 1.6% إلى 4072.40 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.

وقال المحلل في "يو بي إس" جيوفاني ستاونوفو إن "اتفاق التجارة المحتمل بين الولايات المتحدة والصين يدعم الأصول الخطرة ويثقل كاهل الذهب، ولكن يجب علينا أيضا أن نتذكر أن الرسوم الجمركية المنخفضة المحتملة ستسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر".

ويوم أمس الأحد صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بأن كبار المسؤولين الاقتصاديين الصينيين والأمريكيين توصلوا إلى "إطار عمل جوهري للغاية" لاتفاق تجاري في كوالالمبور، والذي من شأنه أن يسمح للرئيس دونالد ترامب والرئيس شي جين بينغ بمناقشة التعاون التجاري في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وأضاف أن الإطار من شأنه تجنب فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 100% على السلع الصينية، وتحقيق تأجيل ضوابط تصدير المعادن النادرة الصينية.