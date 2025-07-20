اوضح نقيب الافران في جبل لبنان انطوان سيف ان نقابات الافران لم ترفع اسعارها بعد فرض مجلس الوزراء ضريبة المحروقات وذلك بناء للاتفاق مع وزارة الاقتصاد والتجارة حيث تم الاتفاق على ابقاء سعر ووزن ربطة الخبز على حاله ولم تعمد هذه النقابات الى رفع اسعارها تحسسا مع معاناة المواطنين .

واكد سيف ان المفروض ان تنخفض اسعار السلع والمواد الغذائية تبعا لالغاء مجلس شورى الدولة ضريبة المحروقات .