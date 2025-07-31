المركزية- أهابت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان "بوسائل الإعلام توخي الدقة في موضوع الجباية في مؤسسة كهرباء لبنان، إذ تذكّر بأنها رفعت الصوت مراراً وتكراراً بإعادة الجباية الى كنف المؤسسة من خلال جباة يعملون تحت إشرافها، وليس عبر شركات مقدمي خدمات التي أوصلتنا إلى ما وصلت إليه من أخطاء وما شابه وتكلفة مالية على المؤسسة".

وعقدت النقابة اجتماعاً اليوم، أصدرت على أثره البيان الآتي:

"بمناسبة الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت في 4/8/2020 تستذكر النقابة الشهداء الذين سقطوا في هذا اليوم وخاصة شهداء المؤسسة (أحياء وأموات).

إذ تتساءل بعدما تم اصلاح ما تهدم وتتدمر بمحيط مبنى مؤسسة كهرباء لبنان!

لماذا يبقى مبنى المؤسسة على حاله كعلامة فارقة في محيطه؟ فإلى متى سيبقى المبنى على حاله ويبقى الموظفون يعملون في المستوعبات وبظروف صعبة لا تليق بهم؟

هل إن مراوغة ملف الطبابة عام 2024 سيتكرر في ملف تلزيم المبنى!

أو هل من أسباب أو أهداف وراء هذا التأخير؟

تهيب النقابة بوسائل الإعلام توخي الدقة في موضوع الجباية في مؤسسة كهرباء لبنان، إذ تذكّر بأنها رفعت الصوت مراراً وتكراراً بإعادة الجباية الى كنف المؤسسة من خلال جباة يعملون تحت إشرافها، وليس عبر شركات مقدمي خدمات التي أوصلتنا إلى ما وصلت إليه من أخطاء وما شابه وتكلفة مالية على المؤسسة".