المركزية- في خطوة تهدف إلى تعزيز التحديث المالي والتحوّل الرقمي في الخدمات النقابية، وقّعت نقابة المهندسين في طرابلس اتفاقية تعاون مع شركة Whish Money، وتمثلت النقابة بالنقيب المهندس شوقي فتفت، وشركة Whish Money، بالمؤسس وعضو مجلس الإدارة التنفيذي شهوان الغزال معوّض.

بموجب هذه الاتفاقية، سيتم:

- تحصيل جميع مدفوعات النقابة عبر منصة Whish Money.

- افتتاح فرع خاص لشركة Whish Moneyداخل مقر النقابة، يتضمن جهاز صرّاف آلي (ATM) لتقديم خدمات مالية مباشرة للمهندسين والمتقاعدين.

- توزيع الرواتب الشهرية للموظفين والمتقاعدين من خلال منصة Whish Money، ما يسهم في تسريع العمليات المالية وتبسيطها.

وأكد فتفت أن “هذه الشراكة تأتي في إطار التزام النقابة بتحديث خدماتها ومواكبة التطوّر في مجال الدفع الإلكتروني، بما يعزز راحة المهندسين ويوفّر لهم حلولًا مالية أكثر أمانًا وكفاءة”.

من جهته، أعرب معوّض عن اعتزازه بتوقيع هذه الاتفاقية، قائلاً: “يسعدنا في Whish Money أن نكون شريكًا استراتيجيًا لنقابة عريقة بحجم نقابة المهندسين في طرابلس والشمال. نؤمن بأن هذه الخطوة ستُحدث نقلة نوعية في تجربة المهندسين المالية، من خلال توفير حلول رقمية متكاملة تلبي احتياجاتهم اليومية وتواكب تطلعاتهم نحو خدمات أكثر مرونة وابتكارًا”.