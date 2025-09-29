المركزية- وقّعت نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر في لبنان (ATTAL) ممثلة بالنقيب جان عبود مع شركة QROWNTECH المتخصّصة في الحلول الرقمية ممثلة بمدير تطوير الأعمال نيكولا صعب، اتفاقية تعاون لإطلاق نظام QR Code على تذاكر السفر والباقات السياحية (Packages)، بحضور أمينة سرّ النقابة رُقيّة حامد، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة،

وفي المناسبة، قال عبود "تأتي خطوة النقابة في إطار سعيها المستمر لحماية المواطنين من الغش في قطاع السياحة والسفر في لبنان، وتعزيز ثقتهم بالقطاع"، مشيراً الى أن "هذا النظام يهدف إلى مكافحة ظاهرة التذاكر والباقات المزوّرة، والحدّ من عمليات الاحتيال التي يتعرّض لها المواطنون عبر صفحات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي أو عبر منتحلي صفة شركات السفر".

وأكد أنه "بفضل هذه التقنية الجديدة، سيتمكّن المسافر من التحقق من صحة التذكرة أو الباقة بسهولة وبسرعة عبر رمز QR فريد يضمن المصداقية والشفافية".

ولفت الى أن "هذا التعاون مع QROWNTECH جاء نتيجة بحث معمّق وعمل طويل من أجل تطوير تقنية تتناسب مع خصوصية قطاع السياحة والسفر، مع الحرص على أن تكون فعّالة من دون أن تستنزف الشركات أو المسافرين من ناحية النفقات".

وختم بالتأكيد على أن "هذه الخطوة تشكل محطة أساسية ضمن استراتيجية النقابة الرامية إلى حماية المستهلك، تعزيز الثقة بالقطاع، وضمان تجربة سفر آمنة وموثوقة لجميع المواطنين".