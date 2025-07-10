أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الخميس، دعمه لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أجل التوصل إلى هدنة في غزة.

وقال ساعر أثناء مؤتمر صحفي في فيينا: "أدعم رئيس الوزراء الموجود في مهمة دبلوماسية مهمة في واشنطن".

ونصح ساعر نتنياهو بـ"تجاهل الضغوط والتهديدات السياسية"، في مسعاه للتوصل إلى "صيغة للإفراج عن الرهائن تعكس رغبة الأغلبية في الحكومة وفي الشعب، وتتوافق مع المصلحة الوطنية".

وكان ساعر أكد، الأربعاء، أن بلاده مستعدة للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار في غزة إذا تحقق أولا وقف مؤقت.

وقال الوزير خلال زيارته إلى براتسلافا: "إذا توصلنا لوقف مؤقت لإطلاق النار فسوف نتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار".

وتابع: "جادون بشأن التوصل لوقف إطلاق النار في غزة وهو أمر يمكن تحقيقه".

كما قال مسؤول إسرائيلي، الأربعاء، أن إسرائيل وحركة حماس قد تتمكنان من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتحرير رهائن خلال أسبوع أو أسبوعين.

والثلاثاء التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب نتنياهو للمرة الثانية في غضون يومين، لمناقشة الوضع في غزة.

وأشار المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى أن إسرائيل وحماس تقتربان من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بعد مرور 21 شهرا على اندلاع الحرب.