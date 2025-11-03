المركزية - استهلّت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي نشاطها في مدينة سيدني بزيارة جامعة سيدني، حيث التقت نائب رئيس الجامعة البروفسورة جوان رايت (Joanne Wright)، وتمّ خلال اللقاء وفق بيان، "البحث في سبل التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات بين الجامعات اللبنانية والجامعات الأوسترالية" .



تلت الزيارة دعوة غداء وتم البحث في "تطوير أساليب التعليم المبكر وتبادل البرامج التربوية الحديثة".



وقامت الوزيرة بزيارة إلى أحد أبرز مراكز التعليم المبكر في أوستراليا - مونتيسوري أكاديمي، واطّلعت على المناهج المعتمدة والتجهيزات التعليمية المبتكرة، مشيدة "بالمستوى المتقدّم للتربية في هذه المؤسسات".



وفي المساء، حضرت الوزيرة كرامي حفلاً موسيقياً واختُتم يومها بعشاء مع فريق المؤسسة اللبنانية الأوسترالية حيث تمّ التطرّق إلى سبل دعم "التعاون الثقافي والتربوي بين لبنان وأوستراليا".

