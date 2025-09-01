المركزية- برعاية وزير العمل محمد حيدر، تُطلق الجمعية العربية للضمان الاجتماعي ندوة قومية حول "توسعة الشمول لتغطية العاملين في القطاع غير المنظّم" في العاشرة قبل ظهر غد في فندق "كورال بيتش" – الروشة، بمشاركة وفود يمثّلون عدداً من مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية في العالم العربي، وحضور عدد من الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والنقابية.

ويتضمّن حفل الافتتاح كلمات لكلٍ من مدير عام المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية الدكتور زياد عبد الله، ومدير عام منظمة العمل العربية فايز علي المطيري، ورئيس المكتب التنفيذي للجمعية العربية للضمان الاجتماعي – المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان محمد كركي، بالإضافة إلى كلمة راعي الحفل الوزير حيدر.

وتستمر الورشة يومَي الثلاثاء والأربعاء.