نظم الاتحاد اللبناني لسيدات الأعمال والمهن (BPW Lebanon) ندوة عبر الإنترنت عُقدت يوم أمس الثلاثاء 30 أيلول 2025، بمناسبة اليوم العالمي للمساواة في الأجور، تحت شعار "المساواة في الأجر عن العمل المتساوي: رؤية لمستقبل أكثر عدلاً".

شهدت الندوة مشاركة اكثر من ٣٥ مشارك ومشاركة من الخبراء وممثلي المنظمات، وهو استكمالا لجهود الاتحاد الذي قدم مشروع قانون لتحقيق المساواة في الاجور بين الجنسين في أيلول ٢٠١٨ ، لكل من وزير الدولة لشؤون المرأة ورئيسة لجنة المرأة النيابية النائب عناية عز الدين.

ومن خلال هذه الندوة يقوم الاتحاد بمتابعة هذا القانون لاهميته كجزء من استراتيجية الانحاد لتطوير الوضع الاقتصادي للنساء في لبنان وجزء من حملة عالمية للاتحاد بجميع فروعه المنتشرة في اكثر من ١٣٠ دولة.

افتتح اللقاء بكلمة لرئيسة الاتحاد السيدة كارمن زغيب؛ ثم أدارت الندوة الخبيرة الإستراتيجية الأستاذة رندى يسير، وتميزت الندوة بغنى المعلومات بمشاركة من نخبة من المتحدثات البارزات، في مقدّمتهن: رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب الدكتورة عناية عز الدين، مدير عام وزارة العمل الأستاذة مارلين عطالله، عضو الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ورئيسة اللجنة القانونية القاضية نازك الخطيب، عضو الهيئة الإدارية لـ BPW Lebanon المحامية الأستاذة فاديا غانم، والأستاذة الجامعية والباحثة في مشاركة المرأة الاقتصادية الدكتورة سارة صيداني.

ركّزت المناقشات على دور صانعي السياسات ودور القطاع الخاص في تعزيز شفافية الأجور وتمكين المرأة اقتصاديًا، مؤكدةً على أهمية بناء استراتيجية موحدة لتحقيق العدالة والمساواة الاقتصادية المنشودة.

تناولت الندوة بنودًا في قانون العمل ونظام العمل المرن وقانون الضمان الاجتماعي.

وتم التركيز على فجوة الأجور بين الذكور والإناث، وضرورة تعديل التشريعات لتحقيق العدالة ومحاسبة وتوفير بيئة عمل ملائمة تراعي حقوق ذوي الإعاقة أيضًا.

وستُعقد جلسة تشاورية من اعضاء الاتحاد مع اللجنة القانونية واللجان المعنية في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لمناقشة التعديلات المقترحة.