أشارت معلومات “نداء الوطن” الى أن اتصالات مكثفة جرت ليلًا بين مختلف أطياف المعارضة في مجلس النواب لمقاطعة جلسة اليوم، في محاولة لمنع تمرير قانون الإنتخابات كما هو.

معركة اقتراع المغتربين في عنق الزجاجة، بين تطيير نصاب الجلسة وتأمين نصاب هزيل، والسؤال هو: هل دخل اقتراع المغتربين في أماكن وجودهم للـ 128 نائبًا، في دائرة الخطر؟ يُخشى أن يكون الأمر قد اقترب من هذا المصير، وما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري يعكس هذا الانطباع، فرئيس المجلس لخص موقفه بالقول: “كفى محاولات لتجاوز قانون الانتخاب الحالي”، كلام رئيس المجلس يمكن اعتباره أنه يشكِّل “خارطة طريق” إلى أيار المقبل، الموعد القانوني للانتخابات النيابية.

رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان قال: “هناك خطر على إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، وسط محاولات لتعطيل هذا الاستحقاق، وهو ما سيُبيّن أنّنا دولةً وعهدًا وحكومةً ومجلسًا نيابيًا فاشلون”.

وتوجّه عدوان، في تصريح إلى رئيس الحكومة، قائلًا: “الانتخابات موضوع إجرائي تنفيذي، وعلى الحكومة أن تتخذ كلّ التدابير من أجل التحضير لإجرائها”، موضحًا “أنّنا قرّرنا تعليق مشاركتنا في اللّجنة، كي لا تكون الأخيرة ستارًا لربح الوقت وتأجيل الانتخابات. وندعو كلّ الكتل التي موقفها مشابه إلى التضامن معًا في كلّ خطوة، بدءًا من عدم المشاركة في اللجنة”.

ودعا عدوان إلى “عقد جلسة للهيئة العامّة للمجلس منقولة مباشرةً على الهواء، كي تعبّر كلّ كتلة عن موقفها بشأن الانتخابات، فيظهر الخيط الأبيض من الأسود، وينكشف بوضوح من يُريد إجراءها، ومن لا يريد ذلك”.

على الأثر، دار سجال عنيف بين النائب علي حسن خليل ونواب “القوات اللبنانية”، على خلفية اتهام خليل لـ “القوات” بمحاولة تطيير الانتخابات. وقال خليل بعد كلمة عدوان: “واضح إنو الإخوان بدّهن يطيروا الانتخابات”، فصفّق له عدوان ونواب “القوات”، فقال خليل: “في تقليل أخلاق كل واحد يحترم حالو عيب عليكن”، ليعلو الصراخ في القاعة ويقول له النائب بيار بو عاصي: “إنت احترم حالك”.

وبعد انسحاب الكتل النيابية شدد النائب علي حسن خليل على أنه “مهما غُلف الانسحاب بعناوين سياسية، يبقى الأساس الإشارة التعطيلية لعمل المجلس”، داعيًا “الكتل التي انسحبت لإعادة النظر، والحضور في جلسة الغد (اليوم)”. وقال إن “الحكم في العلاقة بين الجميع هو القانون، ولا قلق انتخابياً لدينا، وجاهزون للانتخابات عندما تسمح الظروف، ونحن غير قادرين على قيادة انتخاباتنا في الخارج بغياب تكافؤ الفرص”.

اللقاء النيابي المستقل يقاطع جلسة اليوم أيضًا

تكتل “اللقاء النيابي المستقل” قرر عدم المشاركة في جلسة اليوم، وعلل عدم المشاركة “انطلاقًا من حرص التكتل على إتاحة أوسع مساحة ممكنة أمام الاتصالات والمشاورات الجارية، حرصًا على تعزيز مناخ التوافق بين اللبنانيين عامة والكتل السياسية خاصة”.

بو صعب واجهة الرئيس بري

كان لافتًا أن نائب رئيس المجلس الياس بو صعب سارع وفور رفع الجلسة إلى دعوة اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب إلى جلسة تعقد الحادية عشرة قبل ظهر الخميس، للاستماع إلى وزير الداخلية في شأن قانون الانتخاب. فكيف سيتصرّف معها النواب المعترضون؟ وهل ستخرج بجديد؟ خصوصًا أن الهمس يرتفع في أروقة مجلس النواب في شأن المعادلة الآتية: حصرية السلاح قبل الانتخابات النيابية، أم الانتخابات النيابية قبل الانتهاء من حصرية السلاح؟

مصادر نيابية علقت على “اندفاعة” نائب الرئيس الياس بو صعب، فاعتبرت أن خطوته تشكل “السباحة عكس التيار”، وسألت هذه المصادر: ما هي خلفية اندفاعة بو صعب؟ وما هي الفواتير السياسية التي يسددها للرئيس بري؟

انطلاقًا من كل هذه المعطيات، فإن جلسة اليوم تترجَّح بين تطيير النصاب، إذا نجحت المعارضة في ذلك، وبين تأمين نصاب هزيل، إذا نجح نائب الرئيس الياس بو صعب في تحقيقه.

المصدر: نداء الوطن