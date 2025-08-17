قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن الدعوات لوقف الحرب قبل تحقيق هزيمة كاملة لحركة حماس، تمثل تعزيزا لموقف الحركة وتأخيراً لإطلاق سراح الرهائن.

وأضاف نتنياهو خلال اجتماع حكومته، أن ذلك "يضمن تكرار أهوال السابع من أكتوبر ويدفع إسرائيل إلى حرب لا نهاية لها".

وجاءت تصريحات نتنياهو، بالتزامن مع إضرابات واحتجاجات واسعة شهدتها مدن إسرائيلية للمطالبة بالإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة منذ نحو عامين.

وشهدت تل أبيب وعدة مدن أخرى إغلاق طرق رئيسية، بينها طريق سريع في العاصمة، حيث رفع المتظاهرون الأعلام الإسرائيلية وأخرى صفراء ترمز للتضامن مع الأسرى.

وطالب المحتجون الحكومة بوقف الحرب في غزة فوراً، والدخول في مفاوضات لإبرام اتفاق يفضي إلى إطلاق سراح الرهائن، متهمين نتنياهو بتجاهل قضيتهم وتوسيع العمليات العسكرية في مدينة غزة.

وكانت عائلات الرهائن قد دعت إلى "يوم وطني لوقف مظاهر الحياة اليومية"، تعبيرا عن إحباطهم المتزايد من استمرار الحرب منذ 22 شهرا.

وتخشى العائلات من أن العملية العسكرية المرتقبة قد تهدد حياة نحو 50 رهينة ما زالوا في غزة، يُعتقد أن 20 منهم فقط على قيد الحياة.