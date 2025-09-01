استعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمة مسجلة ما وصفها إنجازاتٍ عسكرية سواء ضد حماس أو ضد إيران، متعهدا في الوقت نفسه بإفشال محاولات المعارضة لإسقاط حكومته.

وقال الأحد بأنه تم إصدار قرار باحتلال غزة، وأن الجيش باشر بالتنفيذ.

وفيما يتعلق بعملية اغتيال “أبو عبيدة”، صرح نتنياهو مخاطباً حماس بأنها تأخرت في الإعلان عن مقتله، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي هاجم أبو عبيدة وينتظر نتائج ذلك الهجوم.

وحول استهداف حكومة الحوثي، اعتبر نتنياهو أن العملية تمثل مجرد بداية، حسب تعبيره.

واستعرض نتنياهو ما وصفها بالإنجازات التي حققتها إسرائيل، بدءاً من ضرب الحوثيين في اليمن، مروراً باستهداف حزب الله في لبنان، وصولاً إلى العمل العسكري في سوريا الذي صرحت إسرائيل بتنفيذه، لكنها رفضت الإعلان عن تفاصيله.

وأضاف أن إسرائيل أزالت أكبر خطر وجودي منذ إنشائها، وهو ضرب المشروع النووي الإيراني، مؤكداً المضي قدماً في ضرب محور إيران في المنطقة.