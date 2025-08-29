أعلنت إسرائيل، اليوم الجمعة، استعادة جثة المحتجز الإسرائيلي إيلان فايس من قطاع غزة، في عملية مشتركة نفذها الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك).

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن العملية أسفرت أيضاً عن استعادة رفات رهينة آخر لم يُكشف عن اسمه بعد، ويجري التعرف على هويته في معهد الطب الشرعي.

وأوضح نتنياهو أن فايس كان عضواً في فريق الطوارئ المحلي (زخي) في كيبوتس بئيري، وقُتل في هجوم 7 تشرين الأول 2023 أثناء محاولته الدفاع عن الكيبوتس، قبل أن تختطف حركة حماس جثته.

وأشار إلى أن زوجته شيري وابنته نوجا كانتا قد اختُطفتا في الهجوم نفسه وأُطلق سراحهما في تشرين الثاني 2023.

وختم نتنياهو بالقول: “تستمر حملة إعادة الرهائن بلا هوادة، ولن نهدأ حتى نعيد جميع مخطوفينا إلى ديارهم، أحياءً وأمواتاً”.