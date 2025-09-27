اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال كلمته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، بأن إسرائيل قضت على قادة الحوثي وحماس وحزب الله وقادة إيران العسكريين، متعهدًا باستهداف قادة الميليشيات في العراق أيضًا إذا هاجموا إسرائيل.

وقال نتنياهو إن إسرائيل “سحقت الجزء الأكبر من آلة الإرهاب التابعة لحماس”، وتريد إكمال المهمة “في أسرع وقت ممكن”.

كما أشاد، في كلمته التي بدا أنها موجهة لقاعدته الانتخابية رغم أنها بالإنجليزية، بما اعتبرها سلسلة انتصارات استراتيجية حققتها إسرائيل خلال العام الماضي، شملت الضربات التي وجّهتها الى إيران بما فيها استهداف برنامجها النووي، واغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله.

وتابع نتنياهو: “ها هو الوضع الحالي للأمور اليوم: قضينا على نصف قادة جماعة الحوثي في اليمن، قضينا على يحيى السنوار في غزة، قضينا على حسن نصر الله في لبنان، قضينا على نظام الأسد في سوريا، ونواصل ردع الميليشيات في العراق وإذا هاجموا إسرائيل فسنقضي على قياداتهم أيضًا.