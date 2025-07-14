أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “غضبا شديدا” خلال جلسة مغلقة للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، بعدما عُرضت عليه خطة إقامة “مدينة إنسانية” على أنقاض رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن اجتماع المجلس الوزاري المصغر، ليل الأحد، شهد نقاشا حادا، على خلفية خطة إقامة “مدينة إنسانية” في رفح، التي أثارت جدلا واسعا داخل إسرائيل.

وأضافت أنه “خلال الجلسة، عرض رئيس أركان الجيش إيال زامير الجدول الزمني لبناء المدينة أمام نتنياهو والوزراء”، حيث تشير التقديرات إلى أن المشروع قد يستغرق عدة أشهر.

وأوضحت أن “هذه المعطيات أثارت غضب نتنياهو، الذي وصف الخطة بأنها غير واقعية، مطالبا بإعداد بديل فوري أكثر سرعة وفعالية وأقل تكلفة”.

وكشف مصدر سياسي حضر الجلسة إن رئيس الوزراء “رفض جميع الخطوات المطروحة”، واعتبر أن “المؤسسة الأمنية تسعى لإفشال المشروع من خلال تقديم تصور معقد وطويل الأمد”.

وأضاف المصدر: “بهذه الطريقة يحاولون منع تنفيذ الخطة، وسيتعين عليهم الآن تقديم بديل أسرع”.

ويشار إلى أن “خطة رفح”، التي طرحها وزير الدفاع يسرائيل كاتس، تواجه اعتراضا من الجيش الإسرائيلي، ليس فقط بسبب التكلفة المالية العالية، بل أيضا بسبب المخاوف من تأثير المشروع على جهود عودة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.