مع دخول المفاوضات غير المباشرة بين "حماس" وإسرائيل الرامية اليوم الخامس في قطر، كشفت آخر المعطيات الواردة في الإعلام الإسرائيلي عن عدم وجود أي تقدّم.

وقالت هئية البث الإسرائيلية: "لا تقدّم في المفاوضات بسبب خلافات جوهرية بشأن خريطة انسحاب الجيش".

إلى ذلك، ذكرت القناة "12" أن إسرائيل وافقت على الانسحاب من موراغ وتطالب بمنطقة عازلة بعرض 2 كلم".



في السياق، لفت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى "أنّنا نسعى خلال هدنة الـ60 يوماً إلى التفاوض لإنهاء الحرب بشكل دائم في قطاع غزة"، وقال: "إذا لم نحقّق أهداف مفاوضات غزة خلال الـ60 يوماً سنفعل ذلك باستخدام القوة".



وتابع: "نسعى حالياً لإطلاق سراح نصف الأسرى أحياء وأمواتاً. إلّا أنّنا نرغب في تحرير جميع المختطفين دفعة واحدة لكن الأمر يتم على مرحلتين وليس دائما بأيدينا، وإن تحديد هوية المختطفين الذين سيفرج عنهم ليس في يدنا أيضاً".



وأوضح أنه سيعلن ما اتّفقت عليه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة لاحقاً.