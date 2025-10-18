أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أننا نفذنا عملية البيجرز بعد معلومات عن إرسال حزب الله عينات منها للفحص، مشيرًا إلى أننا دمّرنا مخزون حزب الله من السلاح الذي جمعه لسنوات طويلة في 6 ساعات.

كما تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي عن قرار اغتيال الأمين العام السابق لحزب الله، حسن نصرالله، وقال: "كنا في جلسة مجلس الوزراء ولم يكن هناك قرار بالإجماع، فقلت إنني سأفكر بالأمر".

وأضاف: "سافرت إلى الأمم المتحدة لإلقاء خطاب، وعلى متن الطائرة اتصلت عبر خط آمن وقررت: سننفذ العملية".

وقال نتنياهو: "لم نبلغ أميركا بعملية اغتيال نصر الله".

وفي حديث للقناة 14 الإسرائيلية لفت إلى أننا أبعدنا التهديد الإيراني لكن المواجهة معها لن تنتهي، مؤكدًا في سياق آخر أن انتهاء الحرب سيكون بعد انتهاء المرحلة الثانية من الاتفاق بنزع سلاح حماس.

وأشار إلى أنه سيلخص "فترة الحرب بقرار سأطرحه غدا على الحكومة بإعادة تسمية الحرب بـ-حرب النهوض-"، مبرزا أن "الحرب غيّرت وجه الشرق الأوسط".

وتابع: "قلت في اليوم الثاني أو الثالث من الحرب: سنُغيّر وجه الشرق الأوسط. وهذا بالضبط ما فعلناه".

وبشأن الصمود في وجه الضغوط خلال الحرب، أوضح: "كنت أعلم أنه إذا استسلمت لإملاءات إيقاف الحرب — لأصبحت أيام إسرائيل معدودة".