أكد نائب رئيس اتحاد نقابات الافران والمخابز في لبنان طارق المير في حديث الى صوت لبنان عدم الخوف من رفع سعر ربطة الخبز في المرحلة الراهنة أو وجود أزمة تؤول الى انقطاعه وذلك لتوافر كمية القمح في البلاد وثبات تعرفة مادة المحروقات.

وأشار الى ضرورة وضع حد لمضاربة الافران حديثي العهد الذين يعمدون الى خفض سعر ربطة الخبز المتوسطة الحجم والمحدد من قبل وزارة الاقتصاد بـ65الف ليرة لبنانية، مطالبًا بضرورة مراقبة آلية عملها واخضاعها لسلة من الشروط المرعية الاجراء كالاستحصال على شهادة صناعية وغيرها من النقاط ذات الصلة.