طالبت السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب هانتر بايدن نجل الرئيس الأميركي السابق جو بايدن بسحب تصريحاته “الكاذبة والتشهيرية” وإلا فإنه سيواجه عواقب قانونية.

وطالبت ميلانيا هانتر بحذف محتوى برنامج ظهر فيه يقول عنها أشياء، وصفتها بـ”الكاذبة والتشهيرية”، وسحب التعليقات على الفور مع تقديم اعتذار، وإلا سيواجه عواقب قانونية.

ووفقا لرسالة حصلت عليها “فوكس نيوز” حصريا، أرسلها أليخاندرو بريتو، محامي السيدة الأولى، إلى هانتر بايدن ومحاميه آبي لويل في 6 أغسطس فإن ميلانيا طالبت هانتر “بالتراجع على الفور عن التصريحات الكاذبة والتشهيرية والمُهينة والتحريضية التي تم الإدلاء بها”، خلال مقابلة مصورة مع القناة 5 مع أندرو كالاهان ونشرت على “يوتيوب” في أوائل أغسطس.