المركزية- زار رئيس نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان (REAL) وليد موسى رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، وتم البحث في تفاصيل برامج القروض السكنية الجديدة التي أطلقها مصرف الإسكان بهدف دعم اللبنانيين في تملك المساكن وتأمين حلول تمويلية مستدامة.

كما تطرق اللقاء إلى سبل التعاون والشراكة بين النقابة ومصرف الإسكان، خصوصاً في إطار المنتدى العقاري في لبنان الذي تنظمه النقابة، لما يشكّله من منصّة فاعلة لعرض المبادرات وتعزيز الدور المحوري للقطاعين المصرفي والعقاري في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص سكن ملائمة للشباب.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية التكامل بين القطاعين المصرفي والعقاري، والعمل على مبادرات مشتركة تساهم في استقرار السوق العقارية وتوفير بيئة أكثر شفافية وعدالة للمستفيدين والمستثمرين.