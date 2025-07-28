المركزية- زار رئيس نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر وتم البحث في واقع القطاع السكني وأهميته في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، في ظل غياب السياسات الإسكانية الفعالة لا سيما تجاه الشباب اللبناني، وبعد توقف القروض السكنية من المصارف.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على الحاجة الملحة إلى إعادة وضع ملف الإسكان على طاولة النقاش الوطني، خصوصاً مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي النيابي، وأهمية تضمين البيان الوزاري المقبل خطة واضحة للإسكان.

كما شدد الطرفان على أهمية إنشاء وزارة للإسكان، تتولى وضع السياسات الإسكانية الوطنية، وتواكب حاجات المواطنين على صعيد السكن، سواء لناحية الإيجار أو التملك، وتُعنى بتنسيق البرامج بين الإدارات والمؤسسات المعنية، واقتراح مشاريع القوانين، وتوفير الإطار المؤسساتي الضروري لمعالجة أزمة السكن المستمرة، سواء في الإيجارات أو الشراء.

وأكد الجانبان عزمهما التعاون والتنسيق في المرحلة المقبلة لمتابعة هذا الملف مع الجهات الرسمية المعنية، والضغط باتجاه إدراج مشروع قانون لتأسيس وزارة للإسكان.