المركزية- شهد يوم السبت أكبر تجمّع للتجارة الإلكترونية في المنطقة، “Ecom Fest”، حيث اجتمع نحو 4000 من رواد الأعمال، وقادة القطاع، والمهتمين بالتقنية الرقمية في حدث بارز هو الأول من نوعه. نُظّم المهرجان بالشراكة بين شركة التكنولوجيا المالية الرائدة Whish Money، والمرشد البارز في مجال التجارة الإلكترونية جاد الفاكهاني المعروف بـWolfofbey، وتمكّن الحدث من توحيد أبرز اللاعبين في مشهد التجارة الرقمية في لبنان، ما أتاح بيئة قوية للتعاون والنمو.

ضمّ الحدث ممثلين عن شركات عالمية كبرى مثل Meta وWhish Money، إلى جانب قصص نجاح لبنانية محلية وتجار طموحين، التقوا جميعاً لمناقشة التحديات واقتناص الفرص في الاقتصاد الرقمي اللبناني المتنامي. وتخلّل اليوم جلسات للتواصل، وورش عمل، ونقاشات معمّقة هدفت إلى تمكين الجيل القادم من رواد الأعمال في التجارة الإلكترونية. وأكدت الأجواء الحماسية الطموح الجماعي لتسريع نمو هذا القطاع الحيوي.

وفي كلمته، أشار الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Whish Money، توفيق كوسا، الى الدور المحوري للبنية التحتية المالية في هذا التحوّل، قائلاً: “مهرجان Ecom Fest هو تجسيد للموهبة والدافع الاستثنائي الموجود في لبنان. مهمتنا في Whish Money كانت دائمًا بناء الأسس التي يرتكز عليها الاقتصاد الرقمي. نحن لا نسهّل المعاملات فحسب، بل نُمكّن رواد الأعمال من بناء أعمالهم، والوصول إلى عملاء أكثر، والمنافسة على نطاق أوسع. رؤية هذا المجتمع متماسكاً يؤكد أن مستقبل التجارة اللبنانية هو رقمي، ونحن فخورون بأن نكون في صلب هذا التحوّل.”

من جهته، تحدث، مؤسس ومدير شركة Beycom، جاد الفاكهاني (Wolfofbey) عن أهمية المجتمع وتبادل المعرفة، قائلاً: “هذا هو جوهر ما نقوم به. لسنوات، بنينا مجتمعًا من رواد الأعمال الطموحين، وEcom Fest هو المركز الفعلي لهذا المجتمع. جمعنا أفضل العقول، بما في ذلك ممثلين من Whish Money، Meta وشركات عالمية، إلى جانب تجار محليين. هدفنا إزالة الغموض عن عالم التجارة الإلكترونية، ومنح الناس الأدوات والثقة للنجاح. الطاقة هنا مذهلة، وتؤكد أنه مع الدعم والشراكات المناسبة، مثل شراكتنا مع Whish Money، لا حدود لما يمكننا تحقيقه.”

ومن أبرز محطات المهرجان، جلسة نقاش بعنوان: “بناء البنية التحتية الرقمية في لبنان”، شارك فيها غابرييل جيورداني، نائب رئيس قسم التكنولوجيا والمنتجات في Whish Money، إلى جانب جاد الفاكهاني وعدد من مؤسسي علامات تجارية ناجحة في التجارة الإلكترونية. وركّز النقاش على أبرز تحديات القطاع، وهي المدفوعات، حيث تم التطرّق إلى كيف أن الاعتماد التقليدي على الدفع نقداً عند التسليم أعاق النمو، بينما تُحدث حلول جديدة مثل Whish Pay عبر Shopify وبطاقة Whish Visa التي تُعفى من رسوم المعاملات العابرة للحدود، تغييرًا جذريًا في طريقة إدارة التجار لتدفقاتهم المالية وحملاتهم الإعلانية الدولية.

ومع اختتام Ecom Fest، كان الإجماع واضحًا: قطاع التجارة الإلكترونية في لبنان يقف عند نقطة تحوّل. فمع وجود مجتمع داعم وأدوات تقنية متطورة، بات الطريق ممهّدًا لنمو وابتكار غير مسبوقين.