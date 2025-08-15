هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، بالانسحاب من الاجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، إذا لم يمض على ما يرام.

وقال ترامب، في حوار أجراه مع قناة "فوكس نيوز" من داخل الطائرة الرئاسية التي تقله إلى ألاسكا: "لا أعرف ما الذي سيُنجح القمة مع بوتين، لا أعرف. لا يوجد شيء ثابت. أريد أشياء معينة. أريد وقف إطلاق النار".

وتابع:" أعتقد أن الأمور ستسير على ما يرام، وإذا لم يحدث ذلك، فسوف أعود إلى واشنطن بسرعة كبيرة".

وأعاد المذيع طرح السؤال: "إذا لم يحدث ذلك، ستنسحب؟"، فرد ترامب: "أجل سأنسحب".

وبشأن الحرب الروسية الأوكرانية، قال ترامب: "أريد أن أرى وقفا سريعا لإطلاق النار... لن أكون سعيدا إذا لم نتوصل لذلك اليوم".

وأضاف: "أوروبا والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سينخرطان أيضا في الأمر"، مستدركا: "أوروبا لا تملي علي ما أفعله".

كما أكد ترامب أنه لن يبرم أي اتفاق مع الرئيس الروسي دون مشاركة أوكرانيا فيه.