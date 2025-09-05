أظهر مقطع فيديو متداول الرئيس السوري أحمد الشرع وهو يبكي متأثراً بكلمة ألقاها الطفل محمود، أمس الخميس، خلال انطلاق فعاليات صندوق التنمية السوري، في احتفال رسمي أقيم داخل قلعة دمشق، بحضور عدد من الشخصيات الوطنية والفعاليات المجتمعية.

ويلقب محمود بـ "الطفل المعجزة"، إذ استحضر أمام الحضور قصة نجاته المذهلة، حين دُمّر منزله في مدينة حلب إثر غارة جوية لقوات نظام الأسد، وبقي تحت الأنقاض 16 ساعة متواصلة، قبل أن يتم إنقاذه، وسط اعتقاد الجميع أنه فارق الحياة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام سورية.

المفاجأة كانت عندما أعلن الطفل، الذي لا يزال في سنواته الأولى، عن تبرعه بمصروفه الشخصي بالكامل لصالح الصندوق، ليجسد رسالة أمل وعطاء رغم قسوة تجربته، هذه اللفتة الإنسانية دفعت الرئيس الشرع إلى البكاء، تأثراً بيقظة الطفل وموقفه رغم صغر سنه، وسط تصفيق الحضور.

وتبرع الشرع خلال الفعالية، بـ20 مليون دولار باسم الشعب السوري لصالح صندوق التنمية، ويعود المبلغ بحسب رئاسة الجمهورية لريع مزاد علني لـ4 سيارات فارهة للنظام المخلوع.

ويُعد صندوق التنمية السوري مبادرة وطنية تهدف إلى دعم المشروعات التنموية، وإعادة إعمار المناطق المدمرة، مع التركيز على تحسين الأوضاع المعيشية، وتوفير فرص عمل للشباب، إضافة إلى تقديم المساعدات التعليمية والإنسانية.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في مسار بناء مستقبل أفضل للسوريين، في وقت لا تزال البلاد تبحث عن التعافي من آثار النزاع الطويل.

https://twitter.com/i/status/1963721907099906498