المركزية- صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

"في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات السرقة والنشل في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف مرتكبيها، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهولَيْن بتنفيذ عمليات نشل في مناطق جبل لبنان وآخرها بتاريخ 20-09-2025، حيث حاول أحدهما نشل حقيبة مواطنة في محلة حارة صخر ولم يتمكن من ذلك، وفرّ من المحلة برفقة شريكه الذي كان بانتظاره على متن سيارة صغيرة الحجم



على أثر ذلك كثفت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المذكورَيْن وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصّلت إلى تحديد هويتَيهما وهما



م. ك. (مواليد عام 2007، لبناني) بحقه مذكرة عدلية بجرم سرقة دراجة آلية



ع. س. (مواليد عام 1996، لبناني)



بتاريخ 27-09-2025 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت دوريات الشعبة من توقيفهما بعملية نوعية في محلة بر الياس، وضبطت بحوزة الثاني هاتفًا خلويًّا



بالتحقيق معهما، اعترف الأول بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه برفقة الثاني على تنفيذ عمليات نشل في مناطق جبل لبنان، من بينها على الأوتوستراد الساحلي بين جبيل وجونية حيث نشل حقيبة مواطنة كان بداخلها مبلغ مالي وهاتف خلوي ومحاولة النشل المذكورة أعلاه في محلة حارة صخر، واعترف الثاني بتعاطي المخدرات



أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوط المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المُختصّ".