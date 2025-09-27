زار منسق عام السجون في الشرق الأوسط الأب إيلي نصر، رئيس دير مار يوسف للآباء اللعازريين في الشمال– مجدليا، الأب طوني فياض، مقدما له التهنئة القلبية بمناسبة تجديد ولايته الثالثة وبعيد شفيع الرهبانية القديس منصور دي بول، بحضور منسق اللجنة الأسقفية للحوار المسيحي-الإسلامي في محافظتي الشمال وعكار، والملحق الإعلامي في الوادي المقدس، الصحافي جوزاف إبراهيم محفوض.

ونوه الأب نصر ب"التضحيات الإنسانية والاجتماعية والروحية التي قدمها الأب فياض في خدمة الكنيسة والوطن، لا سيما مساعدة الفقراء والمحتاجين الذين يقصدون الدير". كما وجه تحية محبة إلى الزائر الإقليمي للآباء اللعازريين في الشرق، الأب رمزي جريج، ورحب بقدوم الرئيس العام العالمي للآباء اللعازريين إلى لبنان.

من جهته، شكر الأب فياض الأب نصر على مبادرته، مشيدا ب"دوره في خدمة السجون في الشرق الأوسط"، كما هنأه بانتخاب الرئيس العام الجديد للمرسلين اللبنانيين الموارنة، الأب الياس سليمان، ومجلسه الموقر.