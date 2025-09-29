المركزية- استقبل محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة وفداً من المجلس التنفيذي لنقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان برئاسة النقيب جورج البركس، وتم البحث في مواضيع تتعلق بمحطات المحروقات في البقاع.

وطرح الوفد موضوع الكتاب الموّجه من وزارة الطاقة والمياه الى وزارة الداخلية والبلديات - رقم صادر 431/ص - والذي تطلب فيه "اقفال المحطات القائمة بدون مصوغ قانوني"، وتمنى إعطاء أصحاب المحطات مهلة كافية (لغاية 30 حزيران 2026) للتقدم بملفاتهم وتسهيل الامور أمامهم وتسريع معاملاتهم، إن من ناحية تجديد رخص الاستثمار أو تسوية أوضاع قانونية البناء للحصول على تراخيص نهائية ورسمية، والسماح للمحطات التي تكون خلال هذه الفترة قد تقدمت بملف تسوية وترخيص أو طلب تجديد رخصة استثمار، بمتابعة عملها طبيعياً وذلك إلى حين الانتهاء من معاملات الترخيص.

كما طالب الوفد من المحافظ التشدد، عند إعطاء تراخيص محطات محروقات جديدة، "بتطبيق شرط المسافة المفروضة في المرسوم 5509 وهي 800 متر شعاع دائري، وأصرّ على واجب وضع حدّ لانتشار خزانات تخزين المحروقات ومغاسل السيارات ومحلات غيار الزيت خارج المحطات وضرورة إقفالها".

وعقب الاجتماع، ناشد البركس "جميع اصحاب المحطات في لبنان غير المرخصة، العمل على تسوية اوضاع محطاتهم والتقدم بالملفات المطلوبة في أسرع وقت للاستفادة من الفرصة المعطاة لهم ومن قانون التسويات الساري المفعول للاستحصال على التراخيص القانونية اللازمة".