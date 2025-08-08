أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مكالمة هاتفية مشحونة في 28 تموز، أبلغ فيها ترامب نتنياهو بأنه لا يريد أن يسمع منه أن المجاعة في غزة مزيفة، وفق ما أفاد تقرير لـ"أن بي سي". جاء ذلك بعد أن قال نتنياهو إنه "لا توجد سياسة تجويع في القطاع، ولا يوجد جوع في غزة".

ووصف مسؤول في الإدارة الأميركية المحادثة بأنها "مباشرة وباتجاه واحد"، وقال إنها تناولت بشكل رئيسي وضع المساعدات الإنسانية في القطاع. وأضاف أن "الولايات المتحدة لا تشعر بخطورة الوضع في غزة فحسب، بل تشعر أيضًا بالمسؤولية عنه بسبب صندوق المساعدات الأميركي".

من جهته، نفى مكتب نتنياهو ما نشرته "أن بي سي" الأميركية حول صراخ ترامب على نتنياهو لإنكار الأخير حصول مجاعة في غزة. وقال مكتب نتنياهو إن "ما ورد في تقرير عن محادثة صراخ مزعومة بين نتنياهو وترامب هو خبر كاذب تماما".

وكانت الشبكة نقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم إن ترامب ونتنياهو أجريا مكالمة هاتفية في 28 تموز الفائت اتمست بـ"الصراخ والحدية" بشأن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

