أكدت الكوميدية الأميركية الشهيرة إلين دي جينيريس مؤخرا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان السبب وراء انتقالها الدائم إلى المملكة المتحدة.

وفي أول ظهور علني لإلين منذ انتقالها إلى منطقة كوتسوولدز، أكدت تقارير تفيد بأنهما قررت الاستقرار في المملكة المتحدة بعد إعادة انتخاب ترامب، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC).

وخلال حديث مباشر في مدينة تشلتنهام الإنجليزية يوم الأحد، سأل المذيع الإنجليزي ريتشارد بايكن إلين عما إذا كانت التقارير التي تفيد بأن ترامب كان سببا في الانتقال صحيحة، فأجابت بـ “نعم”، وفقا لـ”BBC”.