شهدت منطقة اليماني في مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية حادثا مأسويا في أحد مصانع الألبسة، حيث اندلع حريق هائل في الطابق الأرضي للمصنع المكون من ثلاث طبقات، بحسب "روسيا اليوم".

وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الغربية إخطاراً من شرطة النجدة يفيد ب"اندلاع الحريق وسقوط ضحايا، حيث أسفر الحادث عن إصابة 35 شخصاً ووفاة 8 أشخاص" وفقاً للبيان الرسمي لوزارة الصحة.

ودفعت وزارة الصحة 26 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى المحلة العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ولا تزال 15 سيارة إسعاف متواجدة في الموقع لتقديم الدعم الطبي الفوري، بينما تواصل فرق الدفاع المدني عمليات البحث والإنقاذ تحت الأنقاض.