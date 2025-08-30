أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل عدد من الجنود وإصابة 11 آخرين بجروح خطيرة، مع فقدان أثر أربعة جنود يُخشى وقوعهم في قبضة حركة حماس، ووصفت ما جرى بأنه أكبر حدث منذ عملية "طوفان الأقصى".



وبحسب المصادر ذاتها، فقد شهد حي الزيتون وحي الصبرة في مدينة غزة سلسلة عمليات نفذتها مجموعات من حماس، بدأت بمكمن أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود، فيما ذكرت تقارير أن الجيش الإسرائيلي فعّل ما يُعرف بـ"بروتوكول هانيبال"، الذي يقضي بقتل أي جنود قبل وقوعهم أسرى.



وأضافت أن مروحيات إجلاء تعرضت لإطلاق نار كثيف خلال محاولتها سحب المصابين، مشيرةً إلى أن قوات من الفرقة 162 واللواء 401 كانت من بين الوحدات التي وقعت في المكمن بحي الزيتون شرقي غزة.

كما أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الجيش يبحث عن 4 جنود ما زالت آثارهم مفقودة في حي الزيتون، وأن هناك أعمال بحث واسعة عنهم.

كما نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الجيش بدأ بسحب قواته من الحي وإعادتها إلى الثكنات، فيما فرضت الرقابة العسكرية حظراً على النشر بشأن وضع الجنود الأربعة المفقودين.



وأوضحت أنّ مروحيات عسكرية نقلت جنوداً مصابين إلى مستشفى "إيخيلوف" في تل أبيب، في وقت كانت طائرات مقاتلة تحلق على علو منخفض وتنفذ غارات وقصفاً مدفعياً شرقي مدينة غزة.

وفي وقت لاحق، نشرت كتائب القسام صورة كُتب عليها "نذكّر من ينسى.. الموت أو الأسر"، مؤكدة تنفيذ سلسلة عمليات ضد قوات وآليات إسرائيلية خلال الأيام الماضية، فيما كان المتحدث باسمها، أبو عبيدة، قد حذّر من "ثمن باهظ" ستدفعه القوات الإسرائيلية إذا أقدمت على اجتياح مدينة غزة.