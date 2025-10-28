المركزية- استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وفدا بقاعيا من عائلة ال ياسين ‏من مجدل عنجر لشكره على مواساته بوفاة والد العائلة المرحوم مرعي ياسين.

وضمّ مع الوفد كلاً من الشيخ غنوم نسبين والشيخ عدنان ناصر، حيث عبّر الجميع عن "قديرهم العميق لمواقف المفتي الوطنية الجامعة ولمشاعره الأبوية الصادقة التي كان لها الأثر الكبير في التخفيف من ألم المصاب".

وقد أثنى الوفد على "حكمته واعتداله ودوره الجامع في ترسيخ الوحدة الوطنية وصون العيش المشترك"، مؤكدين أنّ "حضوره الدائم في المواقف المفصلية هو عنوانُ توازنٍ وضميرٍ وطنيٍّ حيّ".